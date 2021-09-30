Жительница Белгорода рассказала губернатору, что он ей приснился

Белгородцы настолько привыкли к открытому общению с главой региона, что запросто могут подойти к нему на улице. Официально Вячеслав Гладков вступил в должность губернатора 27 сентября этого года после победы на выборах. Однако обязанности главы региона он исполнял с ноября 2020 года. На протяжении всего этого времени Вячеслав Владимирович активно общается с жителями области как в соцсетях, так и лично.

Уже традиционными стали утренние посты главы региона в соцсетях. В четверг, 30 сентября, Вячеслав Гладков поделился с подписчиками такой историей. По пути на работу к нему подошла девушка и рассказала губернатору, что он ей снился.

Пока глава региона думал, как на это отреагировать, белгородка представилась, поведала ему, что является стоматологом и мамой двоих детей, а также рассказала о своей проблеме. По словам девушки, месяц назад во дворе, где она живет, нарубили веток. В течение длительного времени их не убирают. После неординарной ситуации на улице губернатор обратился к своим подчиненным с такими словами: «Дорогие главы, заместители! Хотелось бы, чтобы не я нашим жителям снился, а вы. А, конечно, еще лучше, чтобы у них были другие – хорошие, позитивные сны, чтобы таких недоделок не было совсем. Надеюсь, нам с вами удастся реализовать все наши планы. Надо больше работать!».