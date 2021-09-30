Еще 204 жителя Белгородской области вылечились от коронавируса

Сейчас из 1739-ти госпитализированных 52 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще семь пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1941 года рождения, жительница Старооскольского городского округа 1960 года рождения, житель Новооскольского городского округа 1947 года рождения, житель Курской области 1974 года рождения и житель Москвы 1937 года рождения. Все шестеро проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - житель Белгорода 1996 года рождения и жительница Белгорода 1936 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 188 пациентов заболели, а выздоровели – 204.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 53894 человека, выздоровели – 47568, умерли – 1159.

Сейчас из 1739-ти госпитализированных 52 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

14013 белгородцев - на самоизоляции, 18478 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 139287 - сняты с самоизоляции.