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Спорт30 сентября 2021 12:42

Белгородские батутисты завоевали бронзу на чемпионате России

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге
Алексей СЕРГУНИН
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Елизавета Артамонова. Фото ЦСП Белгородской области.

Елизавета Артамонова. Фото ЦСП Белгородской области.

В Санкт-Петербурге состоялся командный чемпионат России и всероссийские соревнования «Надежды России-3» по прыжкам на батуте.

Спортсменка СШОР «Виктория» из Старого Оскола Елизавета Артамонова завоевала серебряную медаль в дисциплине двойной минитрамп среди юниорок 15-16 лет. Тренирует Елизавету Анатолий Поваляев.

Команда Белгородской области в составе Алексея Третьякова, Вадима Алисова, Александра Костенко и Семена Фролова завоевала бронзовую медаль.