Белгородские батутисты завоевали бронзу на чемпионате России

Елизавета Артамонова. Фото ЦСП Белгородской области.

В Санкт-Петербурге состоялся командный чемпионат России и всероссийские соревнования «Надежды России-3» по прыжкам на батуте.

Спортсменка СШОР «Виктория» из Старого Оскола Елизавета Артамонова завоевала серебряную медаль в дисциплине двойной минитрамп среди юниорок 15-16 лет. Тренирует Елизавету Анатолий Поваляев.

Команда Белгородской области в составе Алексея Третьякова, Вадима Алисова, Александра Костенко и Семена Фролова завоевала бронзовую медаль.