Жительница Белгородской области смертельно ранила своего сожителя

Женщину вплоть до суда, скорее всего, будут держать под стражей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Следственный отдел по Шебекинскому району СУ СК РФ по Белгородской области предъявил обвинение 54-летней жительнице Шебекино в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в минувший понедельник, 27 сентября, обвиняемая находилась дома вместе со своим сожителем. Между ними на бытовой почве произошла ссора, во время которой женщина взяла нож и нанесла им удар в область груди потерпевшего.

От полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи и криминалисты проводят комплекс необходимых следственных действий – допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия, организуются судебные экспертизы.

Женщину вплоть до суда, скорее всего, будут держать под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.