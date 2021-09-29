В Белгородской области будут изучать мнение населения о работе полиции

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Мнение белгородцев о деятельности полиции будут изучать с 13 по 22 октября. Жителям области предложат пройти анкетирование. Как отметили в УМВД, опорос позволит определить уровень доверия граждан к сотрудникам органов внутренних дел и определить, что именно повлияло на отношение белгородцев к правоохранителям.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время мнение населения является одним из основных критериев оценки деятельности полиции. Результаты исследования позволят не только получить объективную информацию о том, насколько белгородцы удовлетворены работой стражей порядка, но и определить требующие усовершенствования направления деятельности.