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Общество29 сентября 2021 17:22

В Белгородской области будут изучать мнение населения о работе полиции

С 13 по 22 октября жителям региона предложат пройти анкетирование
Анастасия Лемешко
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Мнение белгородцев о деятельности полиции будут изучать с 13 по 22 октября. Жителям области предложат пройти анкетирование. Как отметили в УМВД, опорос позволит определить уровень доверия граждан к сотрудникам органов внутренних дел и определить, что именно повлияло на отношение белгородцев к правоохранителям.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время мнение населения является одним из основных критериев оценки деятельности полиции. Результаты исследования позволят не только получить объективную информацию о том, насколько белгородцы удовлетворены работой стражей порядка, но и определить требующие усовершенствования направления деятельности.