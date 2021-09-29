В Белгороде тепло пришло в 1127 домов

Процесс пуска тепла продолжается в плановом режиме. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

За два дня в Белгороде 1127 домов подключили к отоплению. «Это составляет 82 процента от их общего числа многоэтажек, подключенных к центральному теплоснабжению в городе», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Процесс пуска тепла продолжается в плановом режиме. Сегодня, 29 сентября, начнут отапливаться еще 236 домов.

Инцидент, который произошел по Гражданскому пр., 27а, локализован, горячее водоснабжение и отопление восстановлены. Напомним, что 28 сентября из за порыва в системе отопления на техническом этаже затопило квартиры верхнего этажа.

- Пострадавшим нужно заактировать ущерб и предъявить к возмещению управляющей компанией, – пояснил ситуацию заместитель руководителя департамента городского хозяйства Дмитрий Мозговой.

С 30 сентября будут точечно решаться вопросы жителей по отдельным квартирам.

- Каждая комната в квартире подключена к отдельном стояку, поэтому прошу всех при обнаружении холодных батарей звонить или писать на горячую линию, – подчеркнул Дмитрий Мозговой. - Если вы пишете, указывайте адрес и телефон для обратной связи.

Звонки на «горячую линию» принимают в будни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам: (4722) 274–274, 327–355. Вопросы также можно оставить на специально созданной страничке в VK.