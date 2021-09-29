Белгородские каратисты привезли два золота из Орла

Егор Бугаев и его тренер Максим Лычев. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«В Орле состоялись всероссийские соревнования по каратэ с участием 720 участников из 32-х регионов страны», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Воспитанник белгородской ДЮСШ №4 и спортивного клуба «Фудзи» Егор Бугаев (тренер – Максим Лычев) среди спортсменов 14 - 15 лет в весовой категории до 52 килограммов выиграл шесть боев. В результате он выполнил норматив кандидата в мастера спорта России и завоевал золотую медаль.

А представитель белгородской ДЮСШ №2 и спортивного клуба «Сакура» Даниил Иванов (тренеры – Николай и Алексей Дубина) выиграл все четыре боя среди 16 – 17 летних спортсменов в весовой категории до 55 килограммов. А его активе также первое место.