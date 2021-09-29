Белгородцам на 30 сентября обещают заморозки

В Белгородскую область идут ночные заморозки. фото: Артем Гребеник.

Похоже, в этом году, жители Белгородской области останутся без «бабьего лета». На смену дождям в регион пришло похолодание. В четверг, 30 сентября, ожидаются заморозки. Ночью температура будет составлять 0…+5 градусов, местами даже -1 градус. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +8…+13 градусов.

Синоптики обещают белгородцам переменную облачность. Осадков не предвидится. Ветер будет дуть северо-восточный, ночью со скоростью 2-7 метров в секунду, днем - 5-10 метров в секунду.