Мост через реку Везелку по улице Чумичова в Белгороде. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

«В Белгородской области начнут ремонтировать мосты и путепроводы», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В ближайшие три года на реконструкцию аварийных мостов и строительство путепроводов на дорогах регионального и местного значения из федерального бюджета направят 287,8 миллиардов рублей. Масштабные работы пройдут в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Белгородская область подала заявку на участие в реализации федеральной программы. Сколько объектов будет отремонтировано, зависит от объема финансирования.

В списке первоочередных задач на 2022-й год – обновление пяти искусственных сооружений. Это путепровод по проспекту Ватутина и мост через реку Везелку по улице Чумичова в Белгороде, путепровод через железную дорогу в Новом Осколе, мосты через реку Готня в Борисовском районе и через реку Тихая Сосна в Алексеевке.