В перспективе фандоматы установят практически в каждом дворе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородцы будут получать скидки и бонусы за пластиковую и алюминиевую тары. Десять фандоматов установят в регионе в рамках пилотного проекта уже в октябре. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сдав емкости в них, белгородцы смогут меньше платить за обращение с ТКО, а бонусами оплачивать товары и услуги. Наш регион – один из семи субъектов страны, на территории которых внедряют полноценный цикличный подход к обращению с ТКО, который, в том числе, предполагает развитую сеть аппаратов по приему пластиковой и алюминиевой тары.

Примечательно, что в рамках проекта внедрят и систему бонусов для населения за сданное в фандоматы вторсырье. В специальном приложении нужно будет зарегистрироваться по номеру телефона и через личный кабинет отслеживать статистику, конвертировать свои бонусы в скидку на коммунальную услугу «обращение с ТКО» или на товары и услуги.

Так, уже скоро белгородцы смогут с пользой для семейного бюджета разделять отходы и вносить свой вклад в спасение экологии.

В перспективе фандоматы установят практически в каждом дворе.

Напомним, что в настоящее время на территории столицы региона работает 11 аппаратов, еще один установлен в Старом Осколе. За 2,5 года белгородцы сдали 12,5 тысяч килограммов пластика и алюминия. Средства, вырученные в результате его переработки, перечисляют в БРОО «Святое Белогорье против детского рака». Так более 40 детей с онкозаболеваниями получили помощь.