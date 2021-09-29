Белгородца могут посадить на два года за кражу тележки из супермаркета

С заявлением о краже из супермаркета грузовой тележки в полицию Старого Оскола обратился представитель магазина. По его словам, стоимость похищенного составила более 15 тысяч рублей.

Участковые вычислили подозреваемого. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, в краже подозревают 45-летнего официально не работающего и не судимого жителя Губкинского городского округа. По предварительным данным, 17 сентября он вместе с приобретенным в супермаркете товаром прихватил и грузовую тележку. Похищенное изъяли и передали законному владельцу. Поход в магазин может стоить губкинцу двух лет лишения свободы.