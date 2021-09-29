Белгородцев предупредили об изменениях в расписании дачных маршрутов

Транспортная компания предупредила белгородцев о том, что с 1 октября в расписании дачных маршрутов 106, 106 «А», 118, 122, 121 и 125 произойдут изменения. Автобусы будут курсировать по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Расписание с 1 октября будет такое:

Автобус № 106 отправляется от остановки «Энергомаш» в 06.50, 08.15, 16.30 и 17.40. От остановки «Сады» в 07.30, 08.55, 17.10 и 18.20.

Автобус № 106 «А» уходит от Энергомаша в 06.50, 08.15, 16.30 и 17.40. От «Садов» - в 07.20, 08.45,17.00 и 18.10.

Автобус № 118 отъезжает от «Энергомаша» в 07.00, 09.20, 14.30 и 16.50. Отравление от остановки сады «Ключики» в 07.55,10.15, 15.25 и 17.35.

Автобус №122 отправляется от «Энергомаша» в 07.00, 09.20, 14.30 и 16.50. От остановки сады «Бахарев мост» в 08.10, 10.30, 15.40 и 17.50.

Автобус №121 уходит от остановки «Энергомаш» в 07.20, 09.40, 14.00 и 16.20. От остановки сады «Калинка» - в 08.30, 10.50, 15.10 и 17.30.

Автобус №125 от «Энергомаша» отъезжает в 07.00, 08.40, 14.30 и 16.30. От остановки – «М. Кульбаки» - в 07.50, 09.30, 15.20 и 17.30.

Белгородцам также напомнили, что до 24 октября в выходные и праздничные дни на этих маршрутах действует скидка 50% от стоимости проезда.