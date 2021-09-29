В Белгородской области перевернулась «десятка» под управлением пожилого водителя

Водитель автомобиля «ВАЗ 2110» съехал в кювет и перевернулся. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Во вторник, 28 сентября, в шесть часов утра на пятом километре автодороги «Белгород - Новый Оскол - Советское - Айдар - Харьковское - Масловка» в Ровеньском районе произошло ДТП. По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110» не выбрал безопасную скорость. В результате мужчина не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Находившегося за рулем пенсионера с травмами доставили в больницу. По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, других ДТП с пострадавшими в регионе за минувшие сутки не зарегистрировано.