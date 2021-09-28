В Белгороде пожарные за день спасли жильцов двух квартир с загоревшимися балконами

В воскресенье, 27 сентября, пожарные спасли из загоревшихся квартир в Белгороде двух человек. Около пяти вечера на проспекте Ватутина с девятого этажа высотки повалил дым. Выяснилось, что на балконе горят вещи. Сотрудники МЧС спасли из задымленной квартиры 50-летнего хозяина.

В девятом часу вечера пожар произошел на балконе девятиэтажки на улице Губкина. Пламя успело повредить вещи на площади шесть квадратных метров. Собственника – 53-летнего мужчину – также пришлось спасать сотрудникам МЧС. Впоследствии ему потребовалась медицинская помощь. По предварительным данным, в обоих случаях причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем.