Глава региона рассказал, сколько сэкономят белгородцы при утеплении фасадов в многоэтажках

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсети о том, как идут работы по утеплению фасадов и установке тепловых пунктов в многоквартирных домах. В 2021 году на эти цели из регионального бюджета выделили 1 миллион 746 тысяч рублей. По словам губернатора, жильцы домов, где провели такие работы, смогут сэкономить на отоплении. Выгода в среднем составляет от 15 до 20%. Плюс в таких домах лучше сохраняется тепло.

Работы уже закончили в 24 многоэтажках, до конца осени планируется завершить еще в 169. «Объем в этом году большой. Но все, что запланировали, выполним. Держу ситуацию на личном контроле», - написал Вячеслав Гладков.