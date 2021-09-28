Белгородец отсудил у работодателя компенсацию за травму при падении самолета «АН-2»

фото: с сайта СК России.

В феврале 2020 года в Магадане жесткую посадку совершил частный самолет, который должен был доставить к месту выполнения работ вахтовиков золотодобывающей компании. «АН-2» упал, набрав высоту около двенадцати метров. По данным Следкома, на борту находилось 12 пассажиров и 2 члена экипажа. Никто не погиб. Тринадцать человек доставили для оказания помощи в медучреждения.

Среди пострадавших пассажиров был житель Шебекинского городского округа Белгородской области. Мужчина получил серьезную травму - компрессионный перелом позвоночника, что привело к 30-процентной утрате им трудоспособности.

Впоследствии он обратился в суд с иском к работодателю, потребовав компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Мужчина указал, что из-за травмы не может трудоустроиться. Кроме того, у него теперь часто болят голова и сердце, нарушился сон, и почти нет аппетита.

Представитель компании в суде не присутствовал. В письменных возражениях он просил отклонить иск, ссылаясь на то, что авария произошла по халатности командира воздушного судна. Кроме того, после происшествия работодатель предоставил пострадавшему материальную помощь - более 827 тысяч рублей.

Исследовав в заседании обстоятельства, суд пришел к выводу о том, что все же компания должна компенсировать работнику моральный вред, поскольку он пострадал при исполнении трудовых обязанностей. При принятии решения также учитывался характер полученных травм. В итоге суд частично удовлетворил иск, взыскав с работодателя 600 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.