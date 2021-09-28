В Белгородской области мать утонувшего подростка приговорили к ограничению свободы и возмещению морального вреда отцу ребенка

Трагедия произошла в июне 2020 года. По версии следствия, мать семилетнего мальчика, отдыхая с ним на берегу водоема в Яковлевском городском округе, должным образом не следила за ребенком. Во время купания подросток, не имеющий необходимых навыков плавания, утонул.

По информации регионального СК, суд согласился с позицией следствия, признав, что женщина небрежно отнеслась к своим материнским обязанностям. В итоге 36-летнюю жительницу Яковлевского городского округа признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Ее приговорили к году ограничения свободы и возмещению морального вреда по иску, который предъявил отец ребенка. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.