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Общество28 сентября 2021 18:01

В Белгороде приставы из-за двухмиллионного долга по зарплате арестовали транспорт предприятия

В случае, если организация не примет мер к погашению задолженности, автомобили реализуют
Анастасия Лемешко
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Крупное белгородское предприятие задолжало работнику почти два миллиона рублей. Сообщается, что он длительное время не получал зарплату. За защитой своих трудовых прав бывший сотрудник организации обратился в суд и выиграл его.

Однако руководство компании так и не приняло мер к погашению задолженности по зарплате на сумму 1 миллион 932 тысячи рублей. История закончилась тем, что приставы наложили арест на принадлежащие организации автомобили «ГАЗ» 3307 и «МАЗ» 5551. В случае, если предприятие не погасит задолженность в срок, транспортные средства передадут на принудительную реализацию.