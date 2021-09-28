В Белгороде приставы из-за двухмиллионного долга по зарплате арестовали транспорт предприятия

Крупное белгородское предприятие задолжало работнику почти два миллиона рублей. Сообщается, что он длительное время не получал зарплату. За защитой своих трудовых прав бывший сотрудник организации обратился в суд и выиграл его.

Однако руководство компании так и не приняло мер к погашению задолженности по зарплате на сумму 1 миллион 932 тысячи рублей. История закончилась тем, что приставы наложили арест на принадлежащие организации автомобили «ГАЗ» 3307 и «МАЗ» 5551. В случае, если предприятие не погасит задолженность в срок, транспортные средства передадут на принудительную реализацию.