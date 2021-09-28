Полиция задержала наводившего страх на жителей Белгорода разбойника и грабителя

В Белгороде задержан подозреваемый в грабежах и разбое. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Белгороде сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабежах и разбое. Больше месяца злоумышленник рыскал по улицам города, а слухи о нем наводили страх на горожан. И неспроста. Преступник действовал дерзко. Об одной из его жертв уже писали в соцсетях. Ею оказалась 61-летняя женщина. В конце августа грабитель напал на нее на Харьковской горе, похитил сумку с пятью тысячами рублей и скрылся. Сын женщины рассказал, что его мать с переломом костей черепа попала в больницу, и пообещал вознаграждение за информацию, которая позволит поймать преступника.

Пожилая белгородка стала далеко не единственной жертвой. Ночью 27 сентября в отдел полиции обратилась 47-летняя местная жительница. Поздно вечером, когда она возвращалась от подруги, на нее также на улице напал незнакомец и, ударив кулаком в лицо, сбил с ног. Скорую помощь вызвал прохожий. Уже в машине женщина поняла, что из кармана ее куртки пропали сотовой телефон и 200 рублей.

За несколько дней до этого нападениям подверглись двое мужчин. У 39-летнего злоумышленник с применением насилия похитил сотовый телефон и 600 рублей, а у 68-летнего баретку с документами и кошелек, в котором находилось около 4 000 рублей.

По подозрению в совершении преступлений полицейские задержали 34-летнего мужчину с криминальным прошлым. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, возбуждены уголовные дела по фактам грабежей и разбоя. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.