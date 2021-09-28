В Белгороде привели в порядок разрисованную вскоре после ремонта подземку

фото: телеграм-канал "Мэрия Белгорода".

В сентябре подземный переход возле Белгородского государственного университета преобразился. Его украсили живописные полотна с лугами. Здесь также добавили освещение, чтобы придать объема пространству.

Однако не прошло и месяца, как объявился какой-то горе-художник. Неизвестный от души разрисовал подземку маркером.

- Мы уже всё почистили без вреда для покрытия и будем делать это снова, если подобное повторится. Но лучше давайте позаботимся о городе вместе, - обращаются к белгородцам сотрудники мэрии.