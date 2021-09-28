День рождения отмечают сразу два известных белгородца – сенатор Николай Рыжков и боец ММА Федор Емельяненко

Федору Емельяненко исполнилось 45 лет. фото: Артем Гребеник

28 сентября свой день рождения отмечают сразу два известных уроженца Белгородской области. Сегодня 92 года исполнилось сенатору Николаю Рыжкову. Напомним, за день до этого новый губернатор Вячеслав Гладков продлил его полномочия в Совете Федерации.

Николай Рыжков с 1985 по 1991 год был председателем Совета министров СССР. На посту сенатора он с 2003 года. Является председателем попечительского совета музея-заповедника «Прохоровское поле». В 2009 году за вклад в дело увековечивания памяти советских воинов-победителей ему при жизни установили бюст.

Николай Рыжков с 2003 года представляет Белгородскую область в Совете Федерации. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Сегодня также исполнилось 45 лет самому известному в мире смешанных единоборств бойцу – уроженцу Старого Оскола Федору Емельяненко. Он является четырехкратным чемпионом мира по ММА в тяжелом весе по версии «Pride FC», двукратным — по версии «RINGS», двукратный — по версии «WAMMA», четырехкратным чемпион мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. Федор Емельяненко заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо. Он по-прежнему в строю и ближайший бой должен провести 23 октября в Москве против американца Тимоти Джонсона. Несмотря на мировую славу, боец никогда не терял связи со Старым Осколом и всегда поддерживал белгородских спортсменов.