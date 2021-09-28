Коллектив Ивнянского РЭС «Белгородэнерго» отметили 55-летие

История электросетевого комплекса Ивнянского района уходит в далекие 50-е, когда поселок получал электроэнергию от ТЭЦ сахарного завода. Центральные сельские улицы по графику освещались от колхозных дизельных электростанций. Так продолжалось до тех пор, пока в районе не построили первую линию электропередачи 35 кВ от подстанции «Рудник» с отпайкой на сахарный завод. К началу 1960-х годов в районе ввели в эксплуатацию первую подстанцию 35 кВ «Сахзавод». В 1965 году построили подстанцию 35 кВ «Круглик», обеспечившую электроснабжение сел Новенькое, Круглик и Верхопенье. А год спустя, 19 сентября 1966 года, решением исполкома Ивнянского районного совета депутатов трудящихся для обслуживания электрических сетей и подстанций был организован Ивнянский РЭС.

Заместитель главы администрации Ивнянского района по строительству, транспорту и ЖКХ Андрей Панин отметил высокий профессионализм и ответственность энергетиков в деле энергообеспечения района и вручил главному инженеру Ивнянского РЭС Петру Медведеву благодарственное письмо главы администрации.

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