В Белгородской области еще шесть человек пополнили число жертв коронавируса

В Белгородской области вновь пополнилось число жертв коронавируса. По данным регионального департамента здравоохранения на 28 сентября, за сутки умерли еще шесть человек с COVID-19. Это жители Белгорода, Прохоровского района, Старооскольского городского округа и Красненского района. Среди них четыре женщины и двое мужчин. Старший 1940 года рождения, самый молодой 1967 года рождения.

Заболели за день еще 183 человека. С начала пандемии их уже 53521. К числу выздоровевших за минувшие сутки добавились 151 житель региона. За всю историю коронавируса его смогли победить 47245 белгродцев. За это же время COVID-19 забрал в регионе 1147 человеческих жизней.

Госпитализированы с коронавирусом сейчас 1738 человек. Из них в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 37.