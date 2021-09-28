Жителя Белгородской области будут судить за спил шести деревьев

Ущерб, причиненный лесному фонду, оценили в сумму 140 тысяч рублей. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За незаконную рубку лесных насаждений перед судом предстанет 32-летний житель Прохоровского района. По версии следствия, в августе этого года он бензопилой спилил в урочище «Ближнее Горькое» возле села Беленихино шесть деревьев. По информации прокуратуры области, ущерб, причиненный лесному фонду, оценили в сумму 140 тысяч рублей.

Максимальная санкция инкриминируемой мужчине статьи предусматривает четыре года лишения свободы. Однако, вероятно, при назначении наказания будет учтено, что житель региона признал вину и уже возместил причиненный государству ущерб.