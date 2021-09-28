В рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» вошли семь руководителей Металлоинвеста

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Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» представили 22-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Он является признанным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена и формируется на основании голосования самих представителей профессионального сообщества.

В рейтинг этого года вошли семь руководителей различных функциональных направлений компании «Металлоинвест».

Первыми в отрасли «Металлургия и горнодобывающая промышленность» стали: заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Юлия Мазанова - в номинации «Директора по корпоративной социальной ответственности», и директор по снабжению Мария Коваленко – в номинации «Директора по логистике и цепям поставок».

Юлия Шуткина, директор по цифровой трансформации, заняла 2-е место в номинации «ИТ- директора».

В топ-3 в своих профильных номинациях вошли Юлия Шабала, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти, Юрий Гаврилов, директор по стратегии, слияниям и поглощениям, Артем Лаврищев, директор департамента по развитию финансово-экономической деятельности.

Алексей Воронов, заместитель генерального директора по финансам и экономике – в пятёрке лучших финансовых директоров горно-металлургического сектора.

- В Металлоинвесте собрана сильная команда профессионалов, которая нацелена на постоянное развитие и улучшение результатов Компании, - заявил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. - Рад, что наши достижения получают высокую оценку со стороны профессионального сообщества. Поздравляю своих коллег и благодарю за хорошую работу.