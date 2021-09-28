Жителя Белгородской области подозревают в поджоге летней кухни из-за отказа занять в долг

Инцидент произошел в одном из сел Красногвардейского района в ночь с 22 на 23 сентября. По предварительным данным, накануне 50-летний местный житель попросил у семейной пары одолжить ему деньги на спиртное. Однако мужчина получил отказ.

Затаив обиду, он ночью пришел во двор к односельчанам и попытался сжечь летнюю кухню. В результате загорелась дверь. Хозяева быстро спохватились и сами ликвидировали пожар, а на следующий день обратились к участковому уполномоченному. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества путем поджога.