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Общество28 сентября 2021 10:05

Декоративные деревья с фестиваля «Белгород в цвету» высадили на улицах города

Всего за сентябрь в городе прибавилось 333 новых дерева
Анастасия Лемешко
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Крупномеры из Центрального парка украсят парк Южный и Гражданский проспект.

Крупномеры из Центрального парка украсят парк Южный и Гражданский проспект.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В городе продолжается осенняя высадка деревьев. Нашлось применение и крупномерам, которые в вазонах украшали Центральный парк во время фестиваля «Белгород в цвету». Они и дальше продолжат радовать глаз.

- Частично деревья высадили в парке Южный. Пустующее междурядье заполнили 12 саженцев бересклета, кленов, яблонь, лип и сирени, - сообщили в мэрии Белгорода.

Еще шесть кустов боярышника планируют высадить на Гражданском проспекте. В городе уже три недели идет работа по озеленению. За это время в Белгороде прибавилось 333 новых дерева.