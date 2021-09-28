В Белгородской области ликвидировали аварию, оставившую без воды жителей Валуек

Напомним, 27 сентября в городе Валуйки произошла вторая за месяц авария на канализационной насосной станции. Из-за выхода насоса из строя в машинном отделении произошло отключение холодного водоснабжения. В результате без важного ресурса остались несколько тысяч человек. По данным администрации, в городе были организованы пункты раздачи питьевой и технической воды.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Белгородской области, сообщение о происшествии поступило в 11 часов 10 минут. В 00 часов 10 минут аварийно-восстановительные работы завершились. Началось заполнение системы водой.