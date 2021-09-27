Под Белгородом в лесопосадке обнаружили 111 минометных мин

Спасатели предупреждают, что такие находки ни в коем случае нельзя трогать руками. фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

В понедельник, 27 сентября, спасатели получили сообщение об опасной находке в хуторе Александровский Шебекинского городского округа. Очевидец нашел в лесопосадке 111 минометных 82-миллиметровых мин, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны. О находке он сразу же сообщил в территориальный отдел полиции. По данным Главного управления МЧС России по Белгородской области, боеприпасы вывезли и ликвидировали на специальном полигоне.

Сотрудники МЧС предупреждают белгородцев, что о таких находках надо сразу же сообщать в службу спасения – «112», «101» или в полицию - «102». Место обнаружения опасного предмета следует хорошо запомнить или обозначить. Ни в коем случае нельзя трогать боеприпасы. В случае, если находку сделали при земляных работах, их необходимо сразу же прекратить.