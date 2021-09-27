Белгородца будут судить за публикацию интимных фото девушки и видео с ее участием

Перед судом предстанет 26-летний житель поселка Волоконовка Белгородской области. По версии следствия, парень без согласия знакомой разместил в соцсети интимные фото и видео с ее участием.

- Тем самым обвиняемый нарушил гарантированное Конституцией Российской Федерации право на неприкосновенность частной жизни, - прокомментировали в пресс-службе регионального Следкома.

Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу. За незаконное распространение сведений о частной жизни, составляющих личную тайну, молодому человеку может грозить до двух лет лишения свободы.