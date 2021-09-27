В Валуйках второй раз за месяц произошло аварийное отключение воды

фото: со страницы главы администрации Валуйского городского округа.

Часть жителей города Валуйки второй раз за месяц остается без воды. Первое отключение произошло 15 сентября. Тогда воду валуйчанам подвозили не только представители коммунальной службы, но еще пожарные, военные и представители нескольких коммерческих организаций.

В понедельник, 27 сентября, история повторилась. По информации администрации городского округа, на канализационной насосной станции вышел из строя один из насосов. Второй в результате не справился с нагрузкой. В итоге, как сообщили в МЧС, в машинном отделении произошло отключение холодного водоснабжения.

В городе организовали несколько точек раздачи технической воды:

1. ул. Калинина, 37А;

2. ул. Калинина, 37Д;

3. ул. 1 Мая, 9 (напротив ЦРБ);

4. перекресток ул. Гвардейская и ул. М. Горького (бывшая баня);

5. ул. Степана Разина, 5 (напротив Центра занятости);

6. ул. 1 Мая, 45 (ниже ТЦ «Галерея»)

7. ул. М.Горького, 95 (военный городок);

8. ул. Чапаева, 34/3.

Работают также мобильные бригады по раздаче питьевой воды:

1. ул. Калинина, 37А;

2. ул. 1 Мая, 9 (напротив ЦРБ);

3. перекресток ул. Гвардейская и ул. М. Горького (бывшая баня).

- Ведутся ремонтно - восстановительные работы. Ситуация находится под контролем соответствующих служб, - сообщили в администрации городского округа.