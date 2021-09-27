Белгородские кикбоксеры завоевали 22 медали

Наставника белгородских ребят Алексея Потеряхина признали лучшим тренером в татами-дисциплинах и вручили кубок «Best Team Tatami».

С 24 по 25 сентября в боснийском Тешане прошел международный турнир по кикбоксингу «Balkan Open». На нем собралось 416 спортсменов из 11-ти стран.

Ребята из белгородской ДЮСШ № 4 завоевали 22 медали, из которых 13 золотых. Это лучший показатель на турнире среди 65-ти клубов.

Мария Рыжова к золоту в разделе лайт-контакт добавила звание лучшего бойца турнира в возрасте 10-12 лет среди девушек. В разделе поинтфайтинг Мария взяла бронзу.

Богдан Сорокин завоевал три награды высшей пробы и был признан лучшим бойцом среди детей 7 - 9 лет в разделе поинтфайтинг.

Давид Едаменко выступал в разделах поинтфайтинг, лайт-контакт, кик-лайт и завоевал больше всех медалей (8), из которых шесть золотых. Так же Давид, как первый номер национальной сборной России принял участие в церемонии открытия и держал флаг страны на сцене.

Ермолай Яцкин в разделе поинтфайтинг выиграл два золота, серебро и бронзу.

Арсений Железников в поинтфайтинге завоевал золото, два серебра и бронзу. А Семен Кащаев - самый маленький спортсмен ДЮСШ № 4 - в разделе поинтфайтинг завоевал серебро турнира.

Наставника белгородских ребят Алексея Потеряхина признали лучшим тренером в татами-дисциплинах и вручили кубок «Best Team Tatami».