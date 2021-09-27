Белгородец получил условный срок за организацию коррупционной схемы

Подсудимый простимулировал плановый ремонт вагонов в депо «Белгород». Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Чтобы поддержать высокие экономические показатели предприятия вагонного ремонтного депо «Белгород» АО «ВРК-3» теперь уже бывший начальник Дмитрий Кирилов решил получить гарантированный заказ.

Он передал 345 тысяч рублей работникам московского ООО «Модум Транс» за направление вагонов на плановый ремонт в депо «Белгород».

Изучив доказательства, собранные сотрудниками УФСБ России по Белгородской области во взаимодействии с белгородским ЛО МВД России на транспорте, Нагатинский районный суд Москвы признал Дмитрия Кирилова виновным в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года (условно). Приговор вступил в законную силу.