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Происшествия27 сентября 2021 16:55

Белгородец получил условный срок за организацию коррупционной схемы

Он дал взятку в 345 тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
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Подсудимый простимулировал плановый ремонт вагонов в депо «Белгород».

Подсудимый простимулировал плановый ремонт вагонов в депо «Белгород».

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Чтобы поддержать высокие экономические показатели предприятия вагонного ремонтного депо «Белгород» АО «ВРК-3» теперь уже бывший начальник Дмитрий Кирилов решил получить гарантированный заказ.

Он передал 345 тысяч рублей работникам московского ООО «Модум Транс» за направление вагонов на плановый ремонт в депо «Белгород».

Изучив доказательства, собранные сотрудниками УФСБ России по Белгородской области во взаимодействии с белгородским ЛО МВД России на транспорте, Нагатинский районный суд Москвы признал Дмитрия Кирилова виновным в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года (условно). Приговор вступил в законную силу.