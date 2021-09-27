В выходные во всех многоэтажках областного центра будет тепло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Отопительный сезон в Белгороде стартовал без сбоев», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В областном центре заработали все четыре котельные и шесть вспомогательных источников теплоснабжения. Подключить необходимо 1363 многоквартирных дома, столько многоэтажек с центральным отоплением в столице региона. Пуск тепла в них будет производиться по графику, чтобы не перегрузить котельные.

- Котельные запущены все, но нагрузку большую после остановок, после лета, после ремонта на них давать нельзя, - отметил заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Белгорода Дмитрий Мозговой. - Такова технология запуска котельных агрегатов. Поэтому понадобится на три части: первичная загрузка, потом – на две три, и в третий день мы выходим на полную мощность.

Первичную подачу разбили на три этапа – пуск на объекты будут производить в течение трех дней. Пуско-наладочные работы проведут в четверг-пятницу. И в выходные во всех многоэтажках областного центра будет тепло.

Отметим, что отопительный сезон на объектах социальной сферы стартовал неделю назад. Все детские сады, школы, медучреждения столицы Белгородской области уже отапливаются.

На вопросы, касающиеся теплоснабжения в областном центре, готовы ответить специалисты. Как по телефонам 274-274, 327-355, так и в социальных сетях.

Напомним также, что с сегодняшнего дня отопление включат в многоквартирных домах всех муниципалитетов Белгородской области.