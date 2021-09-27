После драки у паба в центре Белгорода в полицию с заявлениями обратились пять сотрудников заведения

Напомним, на днях в соцсетях появилось видео потасовки, произошедшей возле паба в центре Белгорода. В УМВД области прокомментировали инцидент. По информации ведомства, сообщение о драке поступило в полицию 25 сентября около часа ночи. На место выехал наряд патрульно-постовой службы.

Правоохранители подтвердили, что конфликт произошел между сотрудниками заведения и компанией молодых людей. Пять работников паба впоследствии обратились в полицию с заявлениями. Сейчас по этому факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.