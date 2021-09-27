Вячеслав Гладков: «Сегодня волнуюсь больше, чем в любой день за последние десять месяцев работы»

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

27 сентября в Белгородской государственной филармонии состоялась инаугурация. Впервые за 27 лет в регионе сменился губернатор. Им стал победивший на выборах с 79% голосов Вячеслав Гладков.

На церемонии присутствовали полномочный представитель Президента РФ в центральном федеральном округе Игорь Щеголев, главы регионов, депутаты, представители общественности, духовенства, бизнеса и журналисты. При вступлении в должность губернатор принес присягу, текст которой установлен Уставом Белгородской области. Он поклялся верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на губернатора высокие обязанности, соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. После он поблагодарил белгородцев за оказанное доверие.

- Сегодня волнуюсь больше, чем в любой день за последние десять месяцев работы в Белгородской области. Вспоминаю присягу, которую давал при прохождении срочной службы в советских войсках. Благодарю белгородцев за высокое доверие. Оно было оказано не только мне, но и всей нашей большой команде. Один в поле не воин. Наш регион находится на высочайшем уровне развития, он готов к покорению новых высот. Спасибо за ваш труд и вашу помощь! Впереди нас ждет еще больше достижений, - сказал Вячеслав Гладков.