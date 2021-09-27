Почти 750 тысяч белгородцев сделали прививку от COVID-19

За все время пандемии скончался 1141 пациент ковидных госпиталей, в том числе 78 – за последние две недели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«В Белгородской области продолжается рост заболеваемости COVID-19», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства. Только за последние десять дней диагностировано заболевание у 1687 человек, из которых 959 - из Белгорода и Старого Оскола.

Ежедневно заболевают более 180 жителей региона, что на треть превышает заболеваемость в августе. За все время пандемии скончался 1141 пациент ковидных госпиталей, в том числе 78 – за последние две недели.

В связи с ростом заболеваемости в регионе на 160 единиц увеличен коечный фонд ковидных госпиталей. Инфицированных COVID-19 вновь принимает терапевтический корпус белгородской городской больницы №2.

В регионе продолжается вакцинация от COVID-19. Ежедневно прививаются около полутора тысяч человек. Среди тех, кто завершил иммунизацию, а их уже почти 700 тысяч, заболевших менее одного процента. И в подавляющем большинстве случаев у них болезнь протекает в легкой форме.

Запас вакцины, имеющейся в медучреждениях области, позволяет привить порядка еще 50 тысяч человек.