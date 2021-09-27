В ДТП под Белгородом пострадали пять человек – среди них двое детей

При столкновении двух иномарок пострадали пять человек - среди них двухлетний мальчик. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В воскресенье, 26 сентября, в семь часов вечера в Шебекинском городском округе произошло ДТП с пятью пострадавшими. По предварительным данным, на первом километре автодороги «поселок Маслова Пристань – село Батрацкая Дача» 38-летняя женщина за рулем «Дэу Нексии» не выбрала безопасную скорость. В результате она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Ниссаном Ноут» под управлением 20-летней девушки.

ДТП произошло в Шебекинском городском округе. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, при столкновении пострадали водитель и пассажиры «Дэу», среди которых 18-летний парень, 16-летняя девушка и двухлетний мальчик. Травмы также получила водитель автомобиля «Ниссан».