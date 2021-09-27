Еще 15 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 53338 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Белгорода 1942 годов рождения, проходившие лечение Областной инфекционной клинической больнице, а также жительница Валуйского городского округа 1953 года рождения и житель Старооскольского городского округа 1954 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 182 пациента заболели, а выздоровели – 15.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 53338 человек, выздоровели – 47094, умер – 1141.

Сейчас из 1788-ми госпитализированных 38 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

12919 белгородцев - на самоизоляции, 18301 - изолирован из-за контакта с заболевшими, 137926 - сняты с самоизоляции.