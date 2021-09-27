Жителю Белгородской области из-за долгов по алиментам назначили 280 часов обязательных работ

Задолженность по содержанию 6-летней дочери составила 489 тысяч рублей, а сумма задолженности по содержанию 14-летнего сына достигла 967 тысяч. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Как информирует пресс-служба УФССП России по Белгородской области, из-за долгов по выплате денежных средств на содержание двух несовершеннолетних детей суд назначил жителю Алексеевки 280 часов обязательных работ.

Мужчина на протяжении продолжительного времени не оплачивал алименты своим детям. Задолженность по содержанию 6-летней дочери составила 489 тысяч рублей, а сумма задолженности по содержанию 14-летнего сына достигла 967 тысяч.

Забывчивый отец не реагировал на повестки приставов, поэтому суд назначил алиментщику 280 часов обязательных работ, после чего он должен оплатить долг.

Если административное наказания не повлияет на поведение мужчины, и он продолжит уклоняться от уплаты алиментов, тогда ему грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до одного года.