Утро перед инаугурацией глава Белгородской области провел на Прохоровском поле

В понедельник, 27 сентября, Вячеслав Гладков вступает в должность губернатора Белгородской области. Утро перед инаугурацией он провел на Третьем ратном поле России. Об этом глава региона рассказал в соцсети своим подписчикам.

- Сегодня у меня очень ответственный день, официально вступаю в должность губернатора Белгородской области. Проснулся и понял, что свой рабочий день я должен начать с этого места - с Прохоровского поля, - написал Вячеслав Гладков.

Напомним, на прошедших выборах за него проголосовали 566 353 избирателя, что составило 78,79 %. С первых дней приезда в Белгородскую область Вячеслав Гладков активно общается с местными жителями как лично, так и в сети Интернет. Его утренние посты в соцсетях стали уже традиционными. В них глава региона делится с белгородцами впечатлениями от утренних прогулок по окрестностям Белгорода и планами по развитию региона.