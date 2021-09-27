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Недвижимость27 сентября 2021 11:00

В Белгородской области на обустройство дворов потратят почти 124 миллиона рублей

Большая часть средств выделена из федерального бюджета
Алексей СЕРГУНИН
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Всего благоустроят 19 территорий: девять дворов многоквартирных домов и десять общественных пространств.

Всего благоустроят 19 территорий: девять дворов многоквартирных домов и десять общественных пространств.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Около 124 миллионов рублей направили в этом году на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в столице Белгородской области», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Большую часть средств – около 86-ти миллионов рублей – выделили из федерального бюджета.

Всего благоустроят 19 территорий: девять дворов многоквартирных домов и десять общественных пространств.

Это скверы в районе Пушкинской библиотеки, Энергомаша, Центра народного творчества, на пересечении улиц Губкина и Спортивной, от Губкина до Есенина, по проспекту Ватутина и на одноименной улице неподалеку от Центра досуга, аллея на улице Есенина, а также прибрежные территории пруда Болтушка и водоема на пересечении улиц Бассейной и Красносельской.

На сегодня работы выполнены на 15 территориях – шесть дворов и девять общественных пространств уже привели в надлежащий вид. Работы на остальных объектах завершат в ближайшее время.