Предварительные итоги переписи будут подведены уже в апреле 2022 года. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Впервые белгородцы смогут принять участие в переписи населения через Госуслуги», - информирует пресс-служба городской администрации. Сбор данных будет проходить с 15 октября и до 14 ноября.

С помощью своей учетной записи на портале «Госуслуг» жители Белгорода смогут самостоятельно ответить на вопросы переписного листа. Также в областном центре в МФЦ организуют социальные рабочие места для прохождения интернет-переписи. Будут работать и стационарные участки, где отвечать на вопросы предстоит переписчику. Всего в Белгороде в 62 точках откроются 112 переписных участка.

Пройти перепись можно будет и дома. В этом помогут около 800 студентов. Белгородстат уже заключил необходимые соглашения с учебными заведениями. К жителям Белгорода переписчики отправятся 18 октября, и с помощью планшетных компьютеров будут собирать данные. Это упростит дальнейшую обработку информации. Каждый переписчик будет одет в единую форму и готов по требованию предъявить удостоверение и паспорт.

Сегодня специалисты Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области продолжают подготовку к масштабному мероприятию.

- С 23 по 25 сентября мы провели обучающий семинар с использованием интерактивного курса для уполномоченных по вопросам переписи населения и специалистов органов государственной статистики, - пояснила начальник отдела статистики населения и здравоохранения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области Тамара Курилюк. - С 29 числа начнем обучение контролеров.

Отметим, что предварительные итоги переписи будут подведены уже в апреле 2022 года, окончательные итоги Росстат опубликует в IV квартале 2022 года.