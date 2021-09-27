Белгородка вышла в финал всероссийского конкурса «Директор года»

Елена Литвинова. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Директор школы №28 Белгорода Елена Литвинова вышла в финал всероссийского конкурса «Директор года». Всего по итогам отборочного тура в финал прошли 30 человек из 721 претендента. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Елена Вячеславовна в 2003 году окончила Белгородский государственный университет по специальности «учитель математики и информатики». Семь лет преподавала математику в белгородской гимназии №10, затем восемь лет работала завучем. С 2017 года руководит школой №28.

Финальные состязания всероссийского конкурса пройдут в Подмосковье с 5 по 10 октября. Здесь участники представят успешные управленческие решения, продемонстрируют видеоролик об образовательной организации, решат стратегическую задачу, выступят на пресс-конференции «Вопрос директору школы».

В результате останутся десять финалистов, которым предстоит защитить проект и провести педагогический совет в одной из московских школ. 10 октября имя лучшего директора школы страны объявят в Государственном Кремлевском дворце.