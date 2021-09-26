В Белгородской области на ЖКХ дополнительно выделили больше 114 миллионов рублей

На сферу ЖКХ в Белгородской области дополнительно выделили 114 миллионов рублей. В правительстве региона рассказали, куда именно планируется направить эти деньги.

Так на ремонт, утепление фасада и установку автоматизированного индивидуального теплового пункта в 44-м доме на улице Щорса в Белгороде уйдет около 83 млн рублей. На ремонт крыши дома № 25 «Г», корпус 1 на улице Шухова в Грайвороне – 5,9 млн рублей. Кроме того, 26 млн рублей планируют потратить на установку узлов подготовки горячего водоснабжения в девяти домах. Сообщается также, что всего в регионе на ЖКХ в этом году сверх запланированного направили 1,7 млрд рублей.

В 2022 году на капремонт в Белгородской области потратят более 4,6 млрд рублей. Планируется отремонтировать и утеплить фасады 184 многоквартирных домов на два с половиной миллиарда рублей. Свыше миллиарда рублей потребуется на 96 многоэтажек, которые отремонтировали, но не утеплили в 2019-2020 годах. Еще на миллиард рублей отремонтируют 24 общежития, переведенных в статус многоквартирных домов.