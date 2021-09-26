Белгородский «Салют» взял реванш у «Сокола»

После сегодняшнего игрового дня в подгруппе 2 группы 3 «Салют» с 22-мя очками в активе занимает 4-е место.

Сегодня в рамках 12-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» на своем поле переиграл «Саратов» (1:0).

Единственный мяч на 51-й минуте провел Кирилл Корольков.

«Салют»: Ковалев, Крикуненко, Мастеров, Ивантеев, Большунов, Дудайти, Корнеев (Агеев, 78), Дегтярев, Малахов (Жилмостных, 87), Корольков (Матвевнин, 87), Дегтев.

Подопечные Виктора Навоченко взяли реванш у саратовцев за поражение в гостях. И хотя по разнице мячей перевес у «Сокола» (5:1), куда важнее набранные сегодня три очка.

Таким образом, после сегодняшнего игрового дня в подгруппе 2 группы 3 «Салют» с 22-мя очками в активе занимает 4-е место. В ТОП-3 входят «Саратов» (27), динамовцы из Владивостока (23) и Брянска (22).

Вплотную за нами следуют «Рязань» (19) и тульский «Арсенал-2» (17).

Наш Денис Дегтев занимает второе место в споре бомбардиров с шестью мячами. Лидирует Никита Голдобин из московской «Родины» с 11-ю точными ударами.

Теперь 30 сентября «Салют» сыграет в Пензе с местным «Зенитом».