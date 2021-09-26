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Общество26 сентября 2021 19:45

«Ушла целая эпоха» - из Центрального парка Белгорода убрали аттракцион «Рейнджер»

По словам бывшего арендатора парка, теперь прокатиться на нем можно будет в Челябинске
Анастасия Лемешко
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«Рейнджер - всë. Теперь прокатиться на нëм можно будет в Челябинске». фото: со страницы Александра Каракулова в соцсети.

«Рейнджер - всë. Теперь прокатиться на нëм можно будет в Челябинске». фото: со страницы Александра Каракулова в соцсети.

Из Центрального парка Белгорода съехал полюбившийся многим горожанам «Рейнджер». В сети Интернет появились фото рабочих, которые демонтировали аттракцион. Информацию о его продаже подтвердил и бывший арендатор парка Александр Каракулов. На своей странице в соцсети он написал, что теперь прокатиться на аттракционе можно будет в Челябинске.

Ранее он был выставлен на продажу более чем за 6 миллионов рублей. Сообщалось, что аттракцион изготовлен в 1996 году в Италии. Он находится в хорошем состоянии и регулярно проходил техническое обслуживание.

Новости о переезде аттракциона многие белгородцы встретили с грустью. В социальных сетях даже появились комментарии о том, что вместе с ним ушла целая эпоха.