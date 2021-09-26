Новая рабочая неделя в Белгородской области начнется с небольших дождей

В ближайшие дни в регионе будет прохладно и сыро. фото: Артем Гребеник

Еще несколько дней в Белгородской области продержится сырая погода. В понедельник, 27 сентября, будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-западный – 7-12 метров в секунду. Ночью порывы могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью - +4…+9 градусов. Днем +11…+16 градусов.

Небольшие дожди ожидаются и во вторник, но с середины недели небо прояснится. Днем столбики термометров будут подниматься до отметки +12…+14 градусов. В пятницу ожидается всего +11. Радует, что к этому времени в домах белгородцев уже должны включить отопление.