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Спорт26 сентября 2021 10:04

Белгородские волейболисты проиграли чемпиону

Но это не помешало нашим землякам выйти в полуфинал национального Кубка
Алексей СЕРГУНИН
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По сумме двух туров «Белогорье» с 13-ю очками финишировало на втором месте. Фото belogorievolley.ru.

По сумме двух туров «Белогорье» с 13-ю очками финишировало на втором месте. Фото belogorievolley.ru.

В Санкт-Петербурге финишировал 2-й тур предварительного этапа Кубка России-2021 по волейболу у мужчин.

Накануне «Белогорье» в четырех партиях уступило действующему чемпиону страны - московскому «Динамо» (14:25, 22:25, 25:20, 19:25).

Лучшим бомбардиром «львов» стал Мохамед Аль Хачдади – 20 очков. Павел Тетюхин набрал 11 очков.

По сумме двух туров «Белогорье» с 13-ю очками финишировало на втором месте, уступив девять баллов вчерашним обидчикам.

В полуфинал турнира из нашей зоны вышли питерский «Зенит», «Белогорье», а также динамовцы Москвы и Ленинградской области.