В Белгородской области построят 50-метровый бассейн и отремонтируют велолыжероллерную трассу

Новый пятидесятиметровый бассейн планируют построить в Губкине. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава региона Вячеслав Гладков, поздравляя жителей округа с Днем города. 25 сентября одному из крупнейших населенных пунктов Белгородской области исполнилось 82 года.

А в Белгороде, судя по информации с сайта Единой информационной системы в сфере закупок, собираются отремонтировать велолыжероллерную трассу «Олимпия». Несколько месяцев назад глава региона отметил, что она находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в ремонте. По его словам, здесь планируется построить трассы для тех, кто профессионально занимается спортом, и для любителей. Сейчас ищут исполнителей по разработке проектной документации ремонта велолыжероллерной трассы и на выполнение стрoительнo-монтажных работ по объекту. На эти цели готовы направить более 60 миллионов рублей.

Всего в 2021 году в регионе построили и отремонтировали более 100 спортивных объектов, на что выделяли около полумиллиарда рублей.